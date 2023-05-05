ÖZGEÇMİŞİ

Aslen Sivas İmranlı’lı olan Ersin, 1983’de İstanbul Ataşehir doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul Ataşehir’de, Önlisans Eğitimini Abant Izzet Baysal Üniversitesi Muhasebe/Finans bölümünde, Lisans Eğitimini ise Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamladı. Halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans Eğitimine devam etmektedir. Esma Ersin, Okul yıllarında başladığı iş hayatına; inşaat, alüminyum , gıda ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren kendi şirketlerini kurarak ticari faaliyetini devam ettirmektedir. 2003-2004 yıllarında AK Parti’nin üniversite birimi teşkilatında başladığı siyasi hayatına, 2005-2009 AK Parti Ümraniye İlçe Başkanlığı Mustafa Kemal Mahalle teşkilatı yönetim kurulu üyeliği, 2009-2011 yılları arasında AK Parti Sancak tepe İlce Başkanlığı Halkla İlişkiler Komisyonu Üyeliğiyle devam etti, 2011-2014 AK Parti Ataşehir İlçe Başkanlığı İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2016 Yılında AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyeliği görevini 2 yıl süresince sürdürdü. SİİD üyeliği ( Sivas İmranlı İşadamları Derneği ) CEM VAKFI üyeliği KADEM ve çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında değişik görevler almıştır.