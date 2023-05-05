ÖZGEÇMİŞİ

1968’de Üsküdar‘da doğdu. 1985'de Ümraniye Lisesi ve ardından 1989'da Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Avrupa Topluluğu Bölümü'nde Yüksek Lisans çalışmasından sonra Nişantaşı Üniversitesi UFRS ve Denetim Dalı'nda Yüksek Lisansını tamamladı. 1992!den beri Ümraniye'de Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi olarak çalışmaktadır. Evli ve 4 çocuk babasıdır. 40 yılı aşkındır Yukarı Dudullu'da ikamet etmektedir. MGV İlçe Yönetim Kurulu görevinden sonra başlayan siyasi hayatını; Refah Partisi Yukarı Dudullu Mahalle Temsilcisi, İlçe Yönetim Kurulu Üyesi, Fazilet Partisi Ümraniye İlçe Yönetim Kurulu ve Belediye Meclis Üyesi, Saadet Partisi İlçe Başkan Yardımcısı ve Belediye Meclis Üyesi olarak sürdürdü. Halkın Sesi Partisi'nin (HASPARTI) Ümraniye Kurucu İlçe Başkanı olarak görev yaptıktan sonra AK Parti'de siyasete devam etmektedir. Birlik Vakfı Mali Müşavirler Meslekte Birlik Gurubu yönetiminde uzun yıllar çalıştı. KAS-DER (Kastamonulular Dayanışma Derneği) Ümraniye ve Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı. TÜRMOB (Türkiye Mali Müşavirler Odaları Birliği) ve TASKK (Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu) delegesidir. Halen Dudulluspor Kulubü Başkanı, Dudullu İmam Hatip Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı ve İstanbul Amatör Kulüpler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.