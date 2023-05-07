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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET HAKAN YILMAZ

Mehmet Hakan Yılmaz

Adalet ve Kalkınma Partisi
Mehmet Hakan Yılmaz
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Hatay
  • MESLEĞİ : Avukat
  • EĞİTİM DURUMU : Lisans
  • DOĞUM YILI : 1988
Kaynak: Anadolu Ajansı