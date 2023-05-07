ÖZGEÇMİŞİ

1970 yılında Nizip'te dünyaya geldi. 1990-1997 yılları arasında Pakistan Karaçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde lisans ve yüksek lisansını tamamladı. 1998 yılında Refahyol iktidarında Gaziantep Milletvekili Sayın Kahraman Emmioğlu'nun danışmanlığını yaptı. Danışmanlığın ardından İstanbul'da 2014 yılında Güney Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi'ni (GASAM) kurdu; Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü. Pakistan İstanbul Başkonsolosluğu Fahri Danışmanlığı yaptı. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) çalışmalarında bulundu. Yeni Şafak ve Star gazetelerinde dış politika eksenli analizler kaleme aldı. 2011 yılı 12 Haziran Seçimlerinde 24. Dönem AK PARTİ Gaziantep Milletvekili olarak parlamentoya girdi. TBMM'de Dışişleri, AB Uyum, KPK, AKPM, Milli Savunma Komisyonu üyeliklerinde bulundu. Türkiye-Lüksemburg Dostluk Gurubu Başkanlığı yaptı. 2016 yılından itibaren 64, 65, ve 66. Hükûmetler döneminde Avrupa Birliği Bakan Yardımcılığı görevini üstlendi. 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen genel seçim ile 27. Dönem Gaziantep Milletvekili seçildi. TBMM'de Dışişleri Komisyonu ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Asamblesi Türk Grubu Üyeliği görevlerini yürütmüş olup Türkiye - Pakistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı görevine devam etmektedir. Şahin, 2019 yılında Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi tarafından Pakistan Devletinin en büyük devlet nişanlarından olan Sitara-i-Quaid-i-Azam devlet nişanına layık görüldü. 30 Haziran 2020 tarihinde TBMM AK PARTİ Grubu tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri olarak seçildi. Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu (Parlatino) Türk Delegasyonunun Başkanlık görevini yürütmektedir. İngilizce, Arapça ve Urduca bilen Şahin, evli ve 2 çocuk babasıdır.