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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MAHMUT RIDVAN NAZIRLI

Mahmut Rıdvan Nazırlı

Adalet ve Kalkınma Partisi
Mahmut Rıdvan Nazırlı
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Elazığ
  • MESLEĞİ : İşletmeci
  • EĞİTİM DURUMU : Lisans
  • DOĞUM YILI : 1983
Kaynak: Anadolu Ajansı