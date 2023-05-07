ÖZGEÇMİŞİ

8 Kasım 1968'de Elazığ Maden'de doğdu. Baba adı Bedri, anne adı Türkan'dır. Yönetici; Fırat Üniversitesi Tarih Bölümü ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını Fırat Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi Anabilim Dalında tamamladı. Öğretmenlik ve köşe yazarlığı yaptı. AK PARTİ Elazığ İl Teşkilatında Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcılığı, AK PARTİ Elazığ İl Başkanlığı ve Elazığ Sanayi ve Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesidir. Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Açıkkapı, evli ve 5 çocuk babasıdır.