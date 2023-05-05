ÖZGEÇMİŞİ

1970 yılında Diyarbakır ili Silvan ilçesinde doğdum. Evli ve bir çocuk annesiyim. Lise Mezunuyum. Adalet Partisi ve Anavatan Partisinde 3 dönem Milletvekilliği yapmış olan Mahmut Kepolu’nun kızıyım. Doğru yol Partisi Silvan ilçe başkanlığı ve Merkez Karar kurulu üyeliği, Tarım komisyon üyeliği görevlerinde bulundum. Adalet ve Kalkınma Partisinin kurulduğu günden itibaren Doğu ve Güney Doğuda Kanaat önderi olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yolunda çeşitli hizmetlerde bulundum. 7 Haziran 2015 ve 24 Haziran 2018 Genel seçimlerinde Diyarbakır İlinden Adalet ve Kalkınma Partisinden Milletvekili Aday Adayı oldum. Pek çok hayır kurumu yanında DİSAD Yönetim kurulu üyeliği yaptım. Aynı zamanda KADEM ve GÖNÜL ELÇİLERİ’ninde üyesiyim. Rahmetli Babam Mahmut Kepolu’dan sonra Doğu ve Güney doğu tek kadın kanaat önderi olarak Şeyhdoda aşiret reisliği yapmaktayım. 2008 yılında Milli Prodüktivite Merkezi sanayi ve teknoloji Bakanlığı tarafından yılın en başarılı kadın girişimcisi seçildim. Halen profesyonel çiftçilik yapmaktayım. İnşaat Madencilik ve Turizm alanında faaliyet gösteren şirketim var.