ÖZGEÇMİŞİ

1982 yılında Diyarbakır Bismil İlçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.2013 Yılında Türk Hava Kurumu Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında yüksek lisansını tamamladı. Kariyerine Sivas İlinde sorumlu hekim olarak başladı. 2009 yılında Sivas İli Yıldızeli İlçesi Sağlık Grup Başkanlığı, T.C. Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünde Koordinatörlük, Bakan Yardımcılığı makamında Danışmanlık görevlerinde bulunmuştur. 2012 Mart ayından itibaren Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı olarak görev yapmaktadır. İleri seviye İngilizce, orta seviye Arapça bilmektedir.