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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI YUSUF AHLATCI

Yusuf Ahlatcı

Adalet ve Kalkınma Partisi
Yusuf Ahlatcı
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Çorum
  • MESLEĞİ : Avukat
  • EĞİTİM DURUMU : Lisans
  • DOĞUM YILI : 1972
Kaynak: Anadolu Ajansı