ÖZGEÇMİŞİ

Tarım, Orman Ve Köyişleri Komisyonu Üyesi 22 Ekim 1970'de Çankırı'da doğdu. Baba adı Hamdi, Anne adı İkbal'dir. Ziraat Mühendisi, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü'nü bitirdi. 1992 yılından buyana Çankırı'da traktör bayiliği yapmaktadır. Ayrıca kendisine ait arazilerinde tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. Aktif siyasete 2003 yılında Ak Parti'de başlamıştır. 2011-2015 yılları arasında Ak Parti Çankırı İl Başkanlığı görevini yapmıştır. Orta düzeyde İngilizce bilen ÇİVİTCİOĞLU, evli ve 2 çocuk babasıdır.