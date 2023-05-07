ÖZGEÇMİŞİ

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma Ve Turizm Komisyonu Sözcüsü (10 / 4413, 4430, 4431, 4432, 4433, 4434, 4435, 4436, 4437, 4438) Esas Numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Sözcüsü (10 / 102, 461, 682, 977, 981, 982) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Sözcüsü (10 / 462, 1737, 1908, 2372, 4832, 5448, 7097, 7098, 7099, 7100, 7101, 7102, 7103) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Üyesi Balıkesir - 1974, Erdal, Cemile. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknikerliği ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yüksek lisansını tamamladı. 2003 yılında Çanakkale İl Kadın Kolları yönetiminde görev aldı ve daha sonra sırasıyla; AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Yerel Yönetimler Başkanı, AK Parti Çanakkale İl Yönetim Kurulu Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 2010 yılında AK Parti Çanakkale İl Kadın Kolları Başkanı olarak atanmasını takiben yapılan kongrede seçilerek İl Kadın Kolları Başkanı olarak görevine devam etti. 5 Aralık 2015 tarihinde AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı MKYK Üyesi olarak seçilmesinin ardından, Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Aralık 2017 tarihinden itibaren Ege Bölgesi Koordinatörlüğünü yapmaktadır. 24 Haziran 2018 Genel Seçimlerinde 27.Dönem Çanakkale Milletvekili seçildi. 4 Ağustos 2018 tarihinde yapılan AK Parti Kadın Kolları 5. Olağan Kongresinde tekrar MKYK Üyesi seçilmiş, MYK Üyesi görevine getirilerek, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanlığı görevini yapmıştır. Siyasi kariyerinin yanında; Toplumsal Diriliş Hareketi Derneği (Yönetim Kurulu Üyesi), Ata Sporları Vakfı (Genel Kurul Üyesi), HUBAN Kadın Kalesi (Kurucu Başkan ve Denetleme Kurulu Başkanı), Çanakkale Karadenizliler Derneği (Yönetim Kurulu Üyesi), Değişim Derneği (Denetleme Kurulu Başkanı), ÇAFAD (Çanakkale Folklor Araştırma Derneği) (Başkan Yardımcısı), KADEM (Kadın ve Demokrasi Derneği), ELDER (Kadın El Emeği) Derneği ve İnsanca Yaşam Derneği üyelikleriyle sivil toplum kuruluşlarında da çalışmalarına devam etmektedir. İyi derecede İngilizce bilen Jülide İskenderoğlu, evli ve 1 çocuk annesidir.