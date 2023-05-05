ÖZGEÇMİŞİ

İş Adamı ve Spor Adamı Furpa Marketler Zinciri Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Türkiye Boks Federasyonu As Başkanı Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Bursa Büyükşehir Belediye Spor Yönetim Kurulu Üyesi Eski Milli Boksör. Aslen 01.01.1976 Ağrı doğumlu olan Fuat ALPASLAN İlkokul eğitimini 60. Yıl İlkokulunda, Ortaokul eğitimini İmam hatipte, Lise eğitimini Endüstri Meslek Lisesinde, Lisans eğitimini Londra da Amerika Üniversitesi Spor Yöneticiliği bölümünde tamamladı. Okul yıllarında spor hayatına başlayan ALPASLAN Türkiye gruplar şampiyonası ve Türkiye Boks şampiyonlarına katılarak çeşitli dereceler ve şampiyonluklar yaşadı. Göstermiş olduğu başarılar neticesinde Türkiye Boks Milli Takımına seçildi. Bu dönemlerde Milli Formayla uluslararası müsabakalarda ülkemizi başarıyla temsil etti. 1992 yılında Bursa’ya yerleşen Fuat ALPASLAN spor ve eğitiminin yanı sıra 1998 yılında Furpa Marketler Zincirinin ilk şubesini açarak ticari hayatına başladı. Furpa markasıyla gösterdiği başarılı çalışmalar neticesinde 57 Mağazaya ulaştı. Fuat ALPASLAN 2011 yılında AK Parti Bursa Milletvekili Aday Adayı oldu. Evli, üç çocuk babası.