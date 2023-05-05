ÖZGEÇMİŞİ

Orta ve lise öğrenimini Erzurum İmam Hatip Lisesinde, yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde tamamladı. İktisat alanında yüksek lisans yaptı. Yurt dışı stajını İngiltere'de tamamladı. Çeşitli ilçelerde kaymakamlık yaptıktan sonra Tunceli Vali Yardımcılığı görevine atandı. İçişleri Bakanlığında Eğitim Şube Müdürlüğü ve İller İdaresi Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu. Bu sürede UNICEF ile iş birliği içerisinde yürütülen yaşam kalitesi göstergeleriyle ilgili çalışmalarda yer aldı. Turizm Bakanlığında Turizm Eğitimi Genel Müdürü ve Turizm Bakanlığı Müşaviri olarak görev yaptı. Bu dönemde Dünya Turizm Örgütünde Kaliteyi Destekleme Komitesi Üyeliği görevinde bulundu. Çok sayıda uluslararası çalışma ve toplantıya Türkiye'yi temsilen katıldı. Çeşitli dergilerde tercümeleri yayımlandı. 2003 yılında Batman Valiliğine, 2004 yılında Diyarbakır Valiliğine atandı. Diyarbakır Valisi iken 2007 yılında Başbakanlık Müsteşarlığı görevine getirildi. Bu görevi sırasında OECD yüksek düzeyli memurlar toplantılarında Türkiye'yi temsil etti. 2013 yılında İçişleri Bakanlığı görevine getirildi. 61. 62. 64. ve 65. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinde İçişleri Bakanı olarak görev yaptı. 2016 yılında bakanlık görevinden ayrıldı.