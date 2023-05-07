Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ARZU AYDIN

Arzu Aydın

Adalet ve Kalkınma Partisi
Arzu Aydın
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Bolu
  • MESLEĞİ : Avukat
  • EĞİTİM DURUMU : Lisans
  • DOĞUM YILI : 1969
ÖZGEÇMİŞİ

Dilekçe Komisyonu Üyesi (10 / 6818, 6819, 6821, 6822, 6823, 6824, 6825) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanvekili Düzce - 1969, İsmail, Ayşe. Avukat; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Abant İzzet Baysal Üniversitesinde öğretim üyeliği yaptı. Serbest avukat olarak çalıştı. 2012-2018 yılları arasında Kadın Kolları Bolu İl Başkanlığı ve 2014 2018 yılları arasında Bolu Belediye Meclis Üyeliği görevlerinde bulundu. İyi düzeyde İngilizce bilen Aydın, 1 çocuk annesidir.

Kaynak: Anadolu Ajansı