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ANASAYFA ŞEHİRLER AYDIN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

AYDIN - ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

AK PARTİ
KISALTMA :AK PARTİ GENEL BAŞKAN :RECEP TAYYİP ERDOĞAN KURULUŞ TARİH :2001
OY ORAN MİLLETVEKİLİ SAYISI SIRA
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İLÇE ORAN SIRA
BOZDOĞAN
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BUHARKENT
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ÇİNE
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DİDİM
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EFELER
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GERMENCİK
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İNCİRLİOVA
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KARACASU
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KARPUZLU
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KOÇARLI
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KÖŞK
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KUŞADASI
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KUYUCAK
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NAZİLLİ
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SÖKE
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SULTANHİSAR
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YENİPAZAR
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Geçersiz Oy 0
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Kaynak: Anadolu Ajansı