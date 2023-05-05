ÖZGEÇMİŞİ

Çiftçi bir ailenin 7. ve son çocuğu olarak 1968 yılında Adana-Hacıali köyünde dünyaya geldim. Hacıali Köyü İlkokulu, Tepebağ Ortaokulu, Karşıyaka Lisesi’ni bitirdikten sonra İnönü Üniversitesinde Yükseköğrenimimi tamamlarken evlendim üç çocuk babasıyım. 21 yıldır sürdürdüğüm Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik görevimin yanı sıra aile mesleği olan çiftçiliğime de devam etmekteyim. AK Parti il yönetimi Kurucu Üyeliği, I. Olağan Kongrede İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı görevi, Miting Tertip Komiteleri Başkanlıkları, Seyhan Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı, İl Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı, Seyhan ilçe Başkanlığı ve 25. Dönem Milletvekili Adaylığı (10. Sıra) partimizde aldığım önemli görevlerdendir. 2019dan beri AK Parti Adana İl Başkan Yardımcılığı ve Seçim İşleri Başkanlığı görevim devam etmektedir. Ayrıca Engellilere hizmet eden Türkiye Beyazay Derneği Doğu Akdeniz Bölge Başkanlığı görevim halen devam etmektedir.