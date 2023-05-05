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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI EROL KAHRAMAN

Erol Kahraman

Adalet ve Kalkınma Partisi
Erol Kahraman
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Adana
  • MESLEĞİ : Yönetim Kurulu Başkanı
  • EĞİTİM DURUMU : Lisans
  • DOĞUM YILI : 1963
ÖZGEÇMİŞİ

10 Şubat 1963 tarihinde Adana'nın Ceyhan ilçesinde doğdu. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi ve Çukurova Üniversitesi Ceyhan Meslek Yüksekokulu Tarım Alet ve Makinaları bölümünden mezun olan Erol Kahraman, 1999-2014 yılları arasında üç dönem Sarımazı belde belediye başkanlığı yaptı. İş adamı olarak inşaat, lojistik ve enerji alanında faaliyet gösteren Ekton Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Kahraman, Adana Yörük Türkmen Beyi ve Türkiye Yörük Türkmen Birliği Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Kendisi evli ve 3 çocuk sahibidir. Orta derecede İngilizce bilmektedir.

Kaynak: Anadolu Ajansı