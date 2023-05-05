ÖZGEÇMİŞİ

1 Ekim 1966 tarihinde Kozan'da doğdu. Baba adı Ömer, Anne adı Emine'dir. Kamu yöneticisi. A.Ü. İşletme Fakültesini bitirdi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim ve Organizasyon alanında yüksek lisansını tamamladı. Adana İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcılığı, Sofulu Belde Belediye Başkanlığı, Sarıçam Belediye Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Başdanışmanlığı, İLBANK A.Ş. Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliği, AK PARTİ Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Danışmanlığı görevlerinde bulundu. 27. Dönem Adana Milletvekili seçildi. İyi düzeyde Arapça, orta seviyede İngilizce Bilen Zenbilci, evli ve 5 çocuk babasıdır.