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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ÜNAL KAVİ

Ünal Kavi

Adalet Partisi
Ünal Kavi
  • PARTİSİ : AP
  • BÖLGESİ : Trabzon
Kaynak: Anadolu Ajansı