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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BİLGE ATAÇ

Bilge Ataç

Adalet Partisi
Bilge Ataç
  • PARTİSİ : AP
  • BÖLGESİ : Tekirdağ
Kaynak: Anadolu Ajansı