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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KÜBRA GÜÇLÜ

Kübra Güçlü

Adalet Partisi
Kübra Güçlü
  • PARTİSİ : AP
  • BÖLGESİ : Sakarya
Kaynak: Anadolu Ajansı