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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI FUNDA YAŞAR

Funda Yaşar

Adalet Partisi
Funda Yaşar
  • PARTİSİ : AP
  • BÖLGESİ : Muş
Kaynak: Anadolu Ajansı