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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MELEK BERBER

Melek Berber

Adalet Partisi
Melek Berber
  • PARTİSİ : AP
  • BÖLGESİ : Muğla
Kaynak: Anadolu Ajansı