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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ABDULKADİR YAR

Abdulkadir Yar

Adalet Partisi
Abdulkadir Yar
  • PARTİSİ : AP
  • BÖLGESİ : Mersin
Kaynak: Anadolu Ajansı