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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI DEVLET AVCIL

Devlet Avcıl

Adalet Partisi
Devlet Avcıl
  • PARTİSİ : AP
  • BÖLGESİ : Kastamonu
Kaynak: Anadolu Ajansı