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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SAMET GÜNER

Samet Güner

Adalet Partisi
Samet Güner
  • PARTİSİ : AP
  • BÖLGESİ : Karaman
Kaynak: Anadolu Ajansı