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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MUSA TEMEL

Musa Temel

Adalet Partisi
Musa Temel
  • PARTİSİ : AP
  • BÖLGESİ : İstanbul 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı