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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI EMİNE YASEMİN SANCAR

Emine Yasemin Sancar

Adalet Partisi
Emine Yasemin Sancar
  • PARTİSİ : AP
  • BÖLGESİ : İstanbul 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı