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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI VOLKAN YALÇIN

Volkan Yalçın

Adalet Partisi
Volkan Yalçın
  • PARTİSİ : AP
  • BÖLGESİ : Iğdır
Kaynak: Anadolu Ajansı