Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HARUN ALPAK

Harun Alpak

Adalet Partisi
Harun Alpak
  • PARTİSİ : AP
  • BÖLGESİ : Bilecik
Kaynak: Anadolu Ajansı