Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AYŞE YILDIZ ESKİN

Ayşe Yıldız Eskin

Adalet Partisi
Ayşe Yıldız Eskin
  • PARTİSİ : AP
  • BÖLGESİ : Antalya
Kaynak: Anadolu Ajansı