Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET SERHAT ŞATIR

Mehmet Serhat Şatır

Adalet Partisi
Mehmet Serhat Şatır
  • PARTİSİ : AP
  • BÖLGESİ : Ankara 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı