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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AYHAN AKSOY

Ayhan Aksoy

Adalet Birlik Partisi
Ayhan Aksoy
  • PARTİSİ : AB
  • BÖLGESİ : İstanbul 3. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı