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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SAMET BATUR

Samet Batur

Adalet Birlik Partisi
Samet Batur
  • PARTİSİ : AB
  • BÖLGESİ : Iğdır
Kaynak: Anadolu Ajansı