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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SEMA NUR ERKAHRAMAN

Sema Nur Erkahraman

Adalet Birlik Partisi
Sema Nur Erkahraman
  • PARTİSİ : AB
  • BÖLGESİ : Gaziantep
Kaynak: Anadolu Ajansı