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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MUHAMMET ALİ AKSOY

Muhammet Ali Aksoy

Adalet Birlik Partisi
Muhammet Ali Aksoy
  • PARTİSİ : AB
  • BÖLGESİ : Düzce
Kaynak: Anadolu Ajansı