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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NAZİFE ARSLAN

Nazife Arslan

Adalet Birlik Partisi
Nazife Arslan
  • PARTİSİ : AB
  • BÖLGESİ : Bursa 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı