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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İLHAN DEMİRALP

İlhan Demiralp

Adalet Birlik Partisi
İlhan Demiralp
  • PARTİSİ : AB
  • BÖLGESİ : Balıkesir
Kaynak: Anadolu Ajansı