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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AYTEN KELEŞ

Ayten Keleş

Adalet Birlik Partisi
Ayten Keleş
  • PARTİSİ : AB
  • BÖLGESİ : Aksaray
Kaynak: Anadolu Ajansı