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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KENAN KAYA

Kenan Kaya

Adalet Birlik Partisi
Kenan Kaya
  • PARTİSİ : AB
  • BÖLGESİ : Adana
Kaynak: Anadolu Ajansı