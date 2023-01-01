-
Adem Boğa
Adalet Birlik Partisi
Adana
-
Fisun Bozdoğan
Adalet Birlik Partisi
Adana
-
Harun Aksoy
Adalet Birlik Partisi
Adana
-
Sanem Çiğdem Boğa
Adalet Birlik Partisi
Adana
-
Mehmet Akyol
Adalet Birlik Partisi
Adana
-
Bülent Öztürk
Adalet Birlik Partisi
Adana
-
Doğan Can Toprak
Adalet Birlik Partisi
Adana
-
Fatma Ay
Adalet Birlik Partisi
Adana
-
Fırat Taylan
Adalet Birlik Partisi
Adana
-
Tarık Sümertaş
Adalet Birlik Partisi
Adana
-
Halil İbrahim Aslan
Adalet Birlik Partisi
Adana
-
İsmail İrci
Adalet Birlik Partisi
Adana
-
Rıtvan Bostancı
Adalet Birlik Partisi
Adana
-
Kenan Kaya
Adalet Birlik Partisi
Adana
-
Zeliha Yıldırım
Adalet Birlik Partisi
Adana