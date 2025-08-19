Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen'in durumu belli oldu
Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 1994-1998 yılları arasında başkanlığını yapan iş insanı Ali Şen, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak Bodrum’da yoğun bakıma kaldırıldı. Hastanede gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuşan eski başkan, tabuurcu edildi.
Fenerbahçe'nin eski başkanlarından 86 yaşındaki Ali Şen, Bodrum'daki evinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuştu.
TEDAVİYE EVDE DEVAM EDİLECEK
Yalıkavak Mahallesi'nde yaşayan Şen, 13 Ağustos Çarşamba günü ateş ve enfeksiyon şikayetiyle Acıbadem Bodrum Hastanesi'ne götürüldü. Doktorlar tarafından yoğun bakıma alınan Şen, 6 gün süren tedavinin ardından taburcu edildi. Durumunun iyi olduğu öğrenilen Şen'in tedavisinin bir süre evinde devam edeceği bildirildi.
Ali Şen'in oğlu Metin Şen ise babasının sağlık durumuna ilişkin yaptığı paylaşımda, "Yoğun bakımda tedbir amaçlı tutuluyor, genel durumu iyi" ifadelerini kullanmıştı.
