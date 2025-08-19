19 Ağustos 2025, Salı
Haberler Sağlık Haberleri Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen'in durumu belli oldu

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen'in durumu belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 19.08.2025 19:55 Güncelleme: 19.08.2025 20:16
ABONE OL
Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Şen’in durumu belli oldu

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 1994-1998 yılları arasında başkanlığını yapan iş insanı Ali Şen, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak Bodrum’da yoğun bakıma kaldırıldı. Hastanede gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuşan eski başkan, tabuurcu edildi.

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından 86 yaşındaki Ali Şen, Bodrum'daki evinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

TEDAVİYE EVDE DEVAM EDİLECEK

Yalıkavak Mahallesi'nde yaşayan Şen, 13 Ağustos Çarşamba günü ateş ve enfeksiyon şikayetiyle Acıbadem Bodrum Hastanesi'ne götürüldü. Doktorlar tarafından yoğun bakıma alınan Şen, 6 gün süren tedavinin ardından taburcu edildi. Durumunun iyi olduğu öğrenilen Şen'in tedavisinin bir süre evinde devam edeceği bildirildi.

Eski Başkan Ali Şen, gördüğü tedavinin ardından taburcu edildi (ahaber.com.tr.)Eski Başkan Ali Şen, gördüğü tedavinin ardından taburcu edildi (ahaber.com.tr.)

Ali Şen'in oğlu Metin Şen ise babasının sağlık durumuna ilişkin yaptığı paylaşımda, "Yoğun bakımda tedbir amaçlı tutuluyor, genel durumu iyi" ifadelerini kullanmıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Şen’in durumu belli oldu Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Şen’in durumu belli oldu Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Şen’in durumu belli oldu
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör