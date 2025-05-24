DRFK Turkish International Day Surgery Center Dubai’de

Dubai Jumeirah'ta hasta kabulüne başlayan DRFK Turkish International Day Surgery Center, farklı tıbbi branşlarda aynı gün içinde tanı ve tedavi imkânı sunuyor. Op. Dr. Fatih Kırar liderliğinde kurulan merkez, medikal turizmde Türk modeline dayalı entegre sağlık hizmetini Körfez Bölgesi'ne taşıyor.

TÜRKİYE'DEN GELEN SİSTEMLE ULUSLARARASI HİZMET

Birleşik Arap Emirlikleri'nin sağlık altyapısıyla entegre şekilde tasarlanan merkez, Türkiye'de uygulanan güncel tıbbi protokolleri temel alıyor. Açılışta konuşan Op. Dr. Fatih Kırar, "Burada kurduğumuz sistem, Türkiye'de yıllardır uyguladığımız hızlı teşhis ve tedavi modeline dayanıyor. Dubai'deki hastalar artık aynı gün içinde sonuç alabilecekleri bir merkeze sahip" açıklamasında bulundu.

GİRİŞİMSEL OLMAYAN YÖNTEMLERLE KISA SÜREDE SONUÇ

Merkezin dikkat çeken yönlerinden biri, özellikle omurga sağlığı ve ağrı yönetimi alanlarında cerrahi müdahaleye gerek kalmadan uygulanan yöntemler. Dr. Kırar, bu alanda geliştirdikleri teknikleri şöyle aktardı: "Regresyon temelli ve robotik lazer destekli sistemlerle hastanın yatağa bağlanmadan, aynı gün hayatına dönmesini mümkün kılıyoruz. Bu, bölgedeki hasta profiline çok uygun bir yaklaşım oldu."

YÜKSEK TEKNOLOJİYLE KİŞİYE ÖZEL PLANLAMA

DRFK Turkish International, tedavi süreçlerini planlarken yüksek teknolojiye dayalı cihazlar kullanıyor. 3D diş tarama sistemleri ile implant işlemleri kısa sürede tamamlanırken, aynı teknolojiler saç ekimi operasyonları için de kullanılıyor. "3 boyutlu ön izleme teknolojisi, hastanın tedaviye karar verme sürecini de hızlandırıyor" diyen Kırar, bu yaklaşımın kişiye özel bir sağlık deneyimi sunduğunu ifade etti.

TÜRK DOKTORLARDAN OLUŞAN UZMAN EKİP

Merkezde görev yapan hekimlerin çoğu Türkiye'de uzun yıllar görev yapmış uzmanlardan oluşuyor. Beyin cerrahisi, gastroenteroloji, kadın hastalıkları, fizyoterapi, kalp ve damar cerrahisi, ortopedi gibi farklı alanlarda hizmet sunuluyor. Tanı sistemleri ise Avrupa, ABD ve Japonya menşeli yapay zeka destekli sistemlerle güçlendirilmiş durumda.

MEDİKAL TURİSTLER İÇİN KAPSAMLI YAPI

DRFK, yalnızca yerel halkı değil, bölgeye gelen medikal turistleri de hedefliyor. Klinik bünyesinde laboratuvar, görüntüleme, ameliyathane, eczane gibi bölümler aynı çatı altında toplanmış durumda. Ünlü futbolcu Fernando Morientes'in doktoru olarak da tanınan Op. Dr. Fatih Kırar, daha önce Türkiye ve Almanya Köln üzerinden yürüttükleri medikal turizm süreçlerinin artık doğrudan Dubai üzerinden de yürütüleceğini söyledi.

AÇILIŞ DİPLOMATİK TEMASLARLA GERÇEKLEŞTİ

Açılış törenine BAE Türkiye Büyükelçisi Lütfullah Göktaş ile birlikte Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan da katıldı. Türkiye'nin Dubai Başkonsolosluğu resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, merkezin iki ülke arasında sağlık alanındaki bağları güçlendireceği ifade edildi. Açıklamada ayrıca, Dr. Haticenur Kırar, Op. Dr. Fatih Kırar ve merkez çalışanlarına başarı dilekleri iletildi.

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