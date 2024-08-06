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AKL Poliklinik saç ekimi turizminde uluslararası belgesele konu oldu

Giriş: 06.08.2024 12:03
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AKL Poliklinik saç ekimi turizminde uluslararası belgesele konu oldu

Türkiye, son yıllarda saç ekimi alanında dünya çapında bir üne kavuşmuş ve sağlık turizmi için popüler bir destinasyon haline gelmiştir.

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