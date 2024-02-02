02 Şubat 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Sağlık Haberleri Sule Hair Transplant: Saç ekimi öncesinde doğru analiz yapılması önemli

Sule Hair Transplant: Saç ekimi öncesinde doğru analiz yapılması önemli

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 02.02.2024
ABONE OL
Sule Hair Transplant: Saç ekimi öncesinde doğru analiz yapılması önemli

Psikolojik, hormonal ya da genetik faktörlerin etkisiyle yoğun saç dökülmesi yaşayanlar çözümü saç ekiminde buluyor. Saç ekiminin kadın ve erkeklerde farklılık gösterdiğini belirten saç ekimi merkezi ise kendi hastalarından yola çıkarak saç ekimi yaptıranların demografik haritasını çizdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA