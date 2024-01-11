Yağmur Sarıoğlu zayıflama sırrını verdi! 88’den 50 kiloya düştü! Sabah ve akşam...

3. Ye/Dur/Ye Yöntemi:

Tanım: Haftada bir veya iki kez 24 saat boyunca oruç tutma.

Örnek Uygulama: Akşam yemeğinden sonra bir sonraki akşam yemeğine kadar 24 saat geçirme.

Not: Bu yöntemi uygulayanlar, 24 saatlik oruç dönemlerinin dışındaki günlerde normal bir şekilde beslenmelidir.

Aralıklı oruç diyeti, kilo kontrolü, metabolizmayı iyileştirme, insülin hassasiyetini artırma gibi birçok potansiyel sağlık yararı sunabilir. Ancak, bu diyeti uygulamadan önce bireylerin sağlık durumları göz önünde bulundurulmalı, gerekirse bir sağlık profesyoneli ile görüşülmelidir. Ayrıca, kişinin günlük aktivite seviyeleri ve beslenme ihtiyaçları da dikkate alınmalıdır.