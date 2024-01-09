88'den 50 kiloya düştü! Yağmur Sarıoğlu zayıflama sırrını verdi! Sabah ve akşam...
2010 yılında futbolcu Sabri Sarıoğlu ile evlenen ve hamilelik sürecinde 88 kiloya kadar çıkan Yağmur Sarıoğlu, dikkat çeken zayıflama başarısıyla gündemde. Ünlü isim, hamilelik öncesinde ve sonrasında yaşadığı kilo değişimleriyle gündeme gelirken takipçileri ise nasıl zayıfladığı merak ediyor. İşte konuya ilişkin detaylar...
Ünlülerin zayıflama sırları sosyal medyada ilgi odağı oluyor. Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren Yağmur Sarıoğlu ise hamilelik sürecinde ulaştığı 88 kilo sonrası uygulağı yöntemle 50 kilo düşmüştü. Ünlü ismin kilo verme yöntemi ise merak konusu oldu. İşte Sarıoğlu'na 38 kilo verdiren diyet...
16 SAAT KURALINI UYGULADI!
Kilo verme sürecinde, Yağmur Sarıoğlu aralıklı oruç yöntemini tercih etti. Bu yöntem, günde iki öğün yemek yemenizi içerir; kahvaltı ve akşam yemeği.
Aralıklı oruç yöntemiyle 16 saat boyunca hiçbir şey yemeden beklemek gerekiyor. Sonraki 8 saat içinde yemek yemek serbesttir. Bu sürenin içine uyku saatleri de dahil edilir.
Ayrıca Yağmur Sarıoğlu sağlıklı beslenmeye ve düzenli yürüyüşlere de özen gösterdi. Kardiyo antrenmanları da düzenli olarak yaparak sağlıklı bir şekilde kilo verdi.
BU YÖNTEMLE 38 KİLO VERDİ!
Sonucunda ise Sarıoğlu, 88'den 50 kiloya düşmeyi başardı.
Not: Ancak şunu net bir şekilde belirtelim ki her insanın fizik yapısı ve kilo verme şekli farklıdır. Bu nedenle kilo vermeden önce mutlaka bir uzmana danışmanız gerekiyor.
ARALIKLI ORUÇ NEDİR, NASIL UYGULANIR?
Aralıklı oruç diyeti, çeşitli yöntemlerle uygulanabilen esnek bir beslenme modelidir. İşte yaygın olarak uygulanan aralıklı oruç diyeti türlerinden bazıları:
1. 16:8 Yöntemi:
Tanım: 16 saat boyunca aç kalma (bu süre uykuyu da içerir) ve 8 saat içinde yemek yeme.
Örnek Uygulama: 11.00-19.00 saatleri arasında yemek yemek ve geri kalan saatlerde herhangi bir besin tüketmemek.
Not: Sıvı tüketimi serbesttir ve özellikle su, çay ve kahve gibi kalorisiz içecekler tercih edilebilir.
2. 5:2 Yöntemi:
Tanım: Haftanın 5 günü normal beslenme, haftanın 2 günü çok kısıtlı kalori içeren bir diyet.
Örnek Uygulama: 500-800 kcal/gün ile sınırlı kalori alımı olan iki gün belirlenir, diğer beş gün normal beslenme devam eder.
Not: Kısıtlı kalori alımı sırasında vitamin ve mineral ihtiyaçlarına dikkat edilmelidir.
3. Ye/Dur/Ye Yöntemi:
Tanım: Haftada bir veya iki kez 24 saat boyunca oruç tutma.
Örnek Uygulama: Akşam yemeğinden sonra bir sonraki akşam yemeğine kadar 24 saat geçirme.
Not: Bu yöntemi uygulayanlar, 24 saatlik oruç dönemlerinin dışındaki günlerde normal bir şekilde beslenmelidir.
Aralıklı oruç diyeti, kilo kontrolü, metabolizmayı iyileştirme, insülin hassasiyetini artırma gibi birçok potansiyel sağlık yararı sunabilir. Ancak, bu diyeti uygulamadan önce bireylerin sağlık durumları göz önünde bulundurulmalı, gerekirse bir sağlık profesyoneli ile görüşülmelidir. Ayrıca, kişinin günlük aktivite seviyeleri ve beslenme ihtiyaçları da dikkate alınmalıdır.
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- 88'den 50 kiloya düştü! Yağmur Sarıoğlu zayıflama sırrını verdi! Sabah ve akşam...
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