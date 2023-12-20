İbn-i Sina 1000 yıl önce önerdi! Uykusuzluğa 3 dakikada çözüm! Limonu böyle tüketirseniz...
İbn-i Sina'nın asırlar önce yazdığı sağlık reçetesi günümüze de ışık tutuyor. Uykusuzluk, birçok insanın yaşadığı yaygın bir sorun olup, etkileriyle günlük yaşamı olumsuz yönde etkileyebiliyor. İbn-i Sina'nın asırlar öncesinden önerdiği o besin...
İbn-i Sina'nın asırlar öncesinden kaleme aldığı şifa kitapları, günümüze de ışık tutuyor. Uykusuzluk, modern yaşamın getirdiği stres ve baskılar nedeniyle yaygın bir sorun haline gelirken, İbn-i Sina'nın önerdiği besin, bu sorunla başa çıkma potansiyeline sahip. İşte uyku sorunu yaşayanlara doğal çözüm.
İBN-İ SİNA ASIRLAR ÖNCE YAZMIŞ!
İbn-i Sina, limon kabuklarının içerdiği yüksek asidik oranın esans kokularını çevreye yayarak, uykusuzluğa karşı etkili bir destek sağlayabileceğini öne sürüyor.
İbn-i Sina'nın açıklamalarına göre, limon kabukları uykunun yanı sıra solunum yollarını temizliyor.
Limon kabukları, rahat bir uyku ortamı oluşturarak uykusuzluk sorunuyla mücadele etmenize yardımcı olabilir.
Aynı zamanda, evdeki tozlu havayı dengeleyerek genel solunum sağlığını olumlu yönde etkileyebilir.
LİMON KABUĞU FAYDALARI NELER?
- Kan dolaşımının iyileşmesine yardımcı olur.
- Karaciğeri temizlemeye yardımcıdır.
- Kılcal damarları güçlendirir.
- Kulak enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılmaktadır.
- Ciltteki kırışık, sivilce ve siyah nokta gibi cilt sorunlarının ortadan kalkmasına yardımcı olur.
- İçindeki pektin sayesinde kilo vermeye yardımcı olduğu bilinmektedir.
- Kalp krizi ve diyabet gibi rahatsızlıkların oluşmasının önüne geçmekte ve kalp rahatsızlıklarını engellemektedir.
- Kanser ile büyü mücadele veren limon kabuğu, kanserli hücreler ile savaşması sayesinde kanser hastalarının tedavisinde kullanılmaktadır.
- İş ya da eğitim hayatında sıkça karşılaşılan stresi önlemektedir.
- Damar hastalıkları ile büyük mücadele verir ve damarda meydana gelebilecek olan pıhtılaşmaların önüne geçmektedir.
- Limon kabuğu aynı zamanda özellikle yaz aylarında ev ya da farklı yapılarda görülen karıncaların dağılmasına ve kaçmasına katkı sağlamaktadır.
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