İbn-i Sina 1000 yıl önce önerdi! Uykusuzluğa 3 dakikada çözüm! Limonu böyle tüketirseniz...

- İş ya da eğitim hayatında sıkça karşılaşılan stresi önlemektedir.

- Damar hastalıkları ile büyük mücadele verir ve damarda meydana gelebilecek olan pıhtılaşmaların önüne geçmektedir.

- Limon kabuğu aynı zamanda özellikle yaz aylarında ev ya da farklı yapılarda görülen karıncaların dağılmasına ve kaçmasına katkı sağlamaktadır.