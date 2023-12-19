19 Aralık 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Sağlık Haberleri Muhammet Talayhan “Çok çalışmak başarıyı da ödülü de getiriyor”

Muhammet Talayhan “Çok çalışmak başarıyı da ödülü de getiriyor”

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 19.12.2023
ABONE OL
Muhammet Talayhan “Çok çalışmak başarıyı da ödülü de getiriyor”

Muhammet Talayhan kurduğu Hartransplantion İstanbul markasıyla sağlık turizminin başarılı markası olarak başarıdan başarıya koşuyor. Bu başarısını aldığı yılın en başarılı turizm şirketi ile taçlandıran Muhammet Talayhan “Çok çalışmak başarıyı da arkasından getiriyor” dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA