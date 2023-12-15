Canan Karatay ’Ekmek yerine tüketin’ diyerek açıkladı! Dünyanın en faydalı besini...

Sağlıklı beslenme konusundaki önerileriyle tanınan Prof. Dr. Canan Karatay, özellikle ekmek yemeden yapamayanlara lezzetli ve sağlıklı bir alternatif sunuyor. Karatay, bu önerisiyle ekmek yerine geçebilecek, aynı tokluğu sağlayacak ancak çabuk acıkmanın önüne geçebilecek bir besini açıkladı. İşte o besin...