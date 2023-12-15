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Canan Karatay 'Ekmek yerine tüketin' diyerek açıkladı! Dünyanın en faydalı besini...

SAĞLIK ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.12.2023 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023
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Canan Karatay ’Ekmek yerine tüketin’ diyerek açıkladı! Dünyanın en faydalı besini...

Canan Karatay, sağlıklı beslenme konusundaki önerileriyle dikkat çeken bir isim haline geldi. Karatay, ekmeğin yerine geçebilecek besini açıkladı. Ünlü profesör, cevizin içeriğinde bulunan sağlıklı yağlar sayesinde, özellikle tokluk hissiyatını artırarak iştahı kontrol altında tutabileceğini belirtiyor.

Sağlıklı beslenme konusundaki önerileriyle tanınan Prof. Dr. Canan Karatay, özellikle ekmek yemeden yapamayanlara lezzetli ve sağlıklı bir alternatif sunuyor. Karatay, bu önerisiyle ekmek yerine geçebilecek, aynı tokluğu sağlayacak ancak çabuk acıkmanın önüne geçebilecek bir besini açıkladı. İşte o besin...

Karatay, daha önce yaptığı bir açıklama yeniden gündeme geldi. Ekmek yerine ceviz tüketimini öneren Karatay, cevizin yanı sıra fındık, fıstık, badem gibi kuruyemişlerin de bol miktarda sağlıklı yağ içerdiğini vurguluyor. İşte Prof. Dr. Canan Karatay'ın öve öve bitiremediği ceviz suyunun faydaları...

CEVİZ SUYUNUN FAYDALARI!

Yüksek Protein İçeriği: Ceviz suyu, yüksek miktarda protein içerir. Bu özellikle hayvansal kaynaklı protein ihtiyacı olanlar için iyi bir alternatif olabilir.

Kolesterol Düzenleyici: Ceviz suyu, kolesterol düzenleyici özelliklere sahiptir. Düzenli tüketildiğinde, kalp, damar ve dolaşım sistemini destekleyebilir.

Sindirime Yardımcı Olur: Lif açısından zengin olan ceviz suyu, sindirim sistemine yardımcı olabilir ve düzenli bağırsak hareketlerini destekleyebilir.

Omega-3 Deposu: Ceviz suyu, omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir. Omega-3 yağ asitleri, beyin sağlığını, kalp-damar sistemini ve iltihaplanma karşı korumayı destekleyebilir.

Antioksidan Etkisi: Ceviz suyu, antioksidanlar içerir. Antioksidanlar, vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücresel hasarı azaltabilir ve yaşlanma belirtilerini hafifletebilir.

Sağlıklı Cilt İçin: Ceviz suyu, içeriğindeki vitamin ve minerallerle sağlıklı bir cilt için faydalı olabilir.

Serbest Radikallerle Mücadele: Ceviz suyu, vücuttaki serbest radikallerle savaşarak yaşlanma belirtilerini azaltabilir.

Yağ Yakımını Hızlandırır: İçeriğindeki bileşenler, metabolizmanın hızlanmasına ve yağ yakımının artmasına yardımcı olabilir.

Kilo Vermeyi Kolaylaştırır: Ceviz suyu, yağ yakımını artırarak kilo vermeyi kolaylaştırabilir.

Kan Şekerini Düzenler: Bazı çalışmalar, cevizin kan şekerini düzenleyici etkileri olabileceğini göstermektedir.

CEVİZ SUYUNU KİMLER KULLANMAMALI?

*Herhangi bir kronik hastalığı,

*Kalp ve damar hastalığı,

*Böbrek hastalığı,

*Tiroit hastalığı olanların kullanmadan önce mutlaka doktorlarına danışması gerekmektedir.

*Bu hastalıkların tedavisinde bazı beslenme kısıtlamaları uygulanıyor olabilir. Özellikle içeriğindeki yüksek mineraller küçük çocukların bünyesine ağır gelebilir.

Not: Her kişinin sağlık durumu farklıdır. Bu kapsamda tüketeceğiniz besinler konusunda mutlaka bir uzmana danışmanız gerekmektedir.

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